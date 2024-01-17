Еще один из кандидатов в президенты США выбыл из предвыборной гонки

Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон отказался от дальнейшего участия в выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии, так как остался недоволен результатами кокусов (собраний активистов) в штате Айова.

Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон отказался от дальнейшего участия в выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии, так как остался недоволен результатами кокусов (собраний активистов) в штате Айова.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в его заявлении.

"Я поздравляю Дональда Трампа с победой в Айове, а также других кандидатов, которые принимали участие в выборах и заручились поддержкой делегатов. Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас. Моя позиция принципиального республиканца, который обладает опытом и говорит правду о фаворите гонки, не возымела успеха в Айове", - отметил Хатчинсон.

Ранее из-за неудовлетворительных результатов выборов в Айове о выходе из предвыборной гонки заявил бизнесмен Вивек Рамасвами.