Ещё две семьи подали в суд на Boeing после крушения лайнера в Эфиопии.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает CTV.

"Ослеплённый собственной жадностью, Boeing в спешке вывел 737 MАХ 8 на рынок, с молчаливого согласия Федерального авиационного управления США, скрывая истинную природу дефектов автоматизированной системы", - гласит текст иска.

Один из заявителей, Манант Вайдья, в катастрофе потерял своих родителей, сестру, сводного брата и двух племянниц. А второй, Поль Ньороге, - жену и троих детей.

В исках также утверждается, что к катастрофе привела алчность руководства компании, которое в стремлении опередить своего конкурента, Airbus, продвигало не совсем подготовленный самолёт на рынок. Правда, по заявлениям истцов, была небольшая сложность: на лайнере стояли более мощные, чем на предыдущей модели, двигатели.

Напомним, 10 марта в результате авиакатастрофы погибло 157 человек.