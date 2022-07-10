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Еще два министра правительства Шри-Ланки объявили об уходе со своих постов

Еще два министра правительства Шри-Ланки объявили об уходе со своих постов Два министра правительства Шри-Ланки заявили в субботу об уходе со своих постов после заявления премьера страны Ранила Викрамасингхе о готовности уйти в отставку.
Другие страны
10 июля 2022 г. 00:21
Еще два министра правительства Шри-Ланки объявили об уходе со своих постов

Два министра правительства Шри-Ланки заявили об уходе со своих постов после заявления премьера страны Ранила Викрамасингхе о готовности уйти в отставку.

Как передает Report, об этом сообщил ланкийский новостной портал Newswire.

О своем увольнении заявили министр туризма Харин Фернандо и министр труда Мануша Нанаяккара.

В общей сложности правительственный кабинет Шри-Ланки лишился за один день трех портфелей. Ранее об отставке объявил министр средств массовой информации, транспорта и магистралей островного государства Бандула Гунавардана. Он также решил выйти из состава правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Ушел со своего поста и руководитель пресс-службы президента Шри-Ланки Судева Хеттиараччи.

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