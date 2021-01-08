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Еще четыре сотрудника Совета национальной безопасности США подали в отставку

Еще четыре сотрудника Совета национальной безопасности США подали в отставку Ранее свой пост после беспорядков покинул старший директор по России и европейским делам Райан Талли
Другие страны
8 января 2021 г. 09:52
Еще четыре сотрудника Совета национальной безопасности США подали в отставку
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Еще четыре высокопоставленных сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме покинули свои посты после беспорядков, произошедших 6 января в Вашингтоне. Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на источник в администрации США агентство Reuters.

Ранее в отставку на фоне беспорядков подали министр транспорта США Элейн Чао и глава Министерства образования США Бетси Девос. Таким же образом поступил спецпосланник США по Северной Ирландии Мик Малвэни, который ранее исполнял обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

Беспорядки в США вспыхнули 6 января после того, как сторонники Дональда Трампа начали штурмовать Конгресс. Протестующим в итоге удалось попасть внутрь здания, в результате чего заседавших парламентариев пришлось экстренно эвакуировать. Во время столкновений у Капитолия погибли четыре человека. Впоследствии заседание Конгресса возобновилось, а законодатели утвердили итоги президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. 20 января состоится инаугурация нового президента США.

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Версия на английском языке Four more Trump national security aides resign

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