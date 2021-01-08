Еще четыре сотрудника Совета национальной безопасности США подали в отставку

Ранее свой пост после беспорядков покинул старший директор по России и европейским делам Райан Талли

Еще четыре высокопоставленных сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме покинули свои посты после беспорядков, произошедших 6 января в Вашингтоне. Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на источник в администрации США агентство Reuters.

Ранее в отставку на фоне беспорядков подали министр транспорта США Элейн Чао и глава Министерства образования США Бетси Девос. Таким же образом поступил спецпосланник США по Северной Ирландии Мик Малвэни, который ранее исполнял обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

Беспорядки в США вспыхнули 6 января после того, как сторонники Дональда Трампа начали штурмовать Конгресс. Протестующим в итоге удалось попасть внутрь здания, в результате чего заседавших парламентариев пришлось экстренно эвакуировать. Во время столкновений у Капитолия погибли четыре человека. Впоследствии заседание Конгресса возобновилось, а законодатели утвердили итоги президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. 20 января состоится инаугурация нового президента США.