​Евросоюз ждет от Лондона скорейшей подачи заявления на выход

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Европейский союз ждет от Лондона скорейшей подачи официального заявления на выход из сообщества.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном совместном заявлении руководителей институтов ЕС - главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, председателя Евросовета Дональда Туска, спикера Европарламента Мартина Шульца и премьера председательствующих в ЕС Нидерландов Марка Рютте.

"Мы ожидаем, что правительство Великобритании как можно быстрее реализует решение британских избирателей на практике, как бы болезненно это ни было. Любая задержка продлит неопределенность. У нас есть правила, чтобы сделать это в упорядоченном режиме", - говорится в документе.

"ЕС из 27 стран - членов (без Великобритании) остается един перед лицом беспрецедентного решения о выходе Британии. Британский народ высказал свое мнение свободным и демократическим путем. Мы сожалеем об этом решении, но уважаем его", - резюмировали руководители институтов ЕС.