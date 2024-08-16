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ЕС заявил о подготовке санкций против членов правительства Израиля

ЕС заявил о подготовке санкций против членов правительства Израиля ЕС рассмотрит санкции против членов правительства Израиля после нападений израильских поселенцев на палестинцев в деревне Джит на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
16 августа 2024 г. 15:05
ЕС заявил о подготовке санкций против членов правительства Израиля

ЕС рассмотрит санкции против членов правительства Израиля после нападений израильских поселенцев на палестинцев в деревне Джит на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в соцсети "X".

"Мы осуждаем нападения поселенцев в деревне Джит, направленные на устрашение палестинских гражданских лиц, - написал Боррель. - Я подтверждаю свое намерение внести предложение о санкциях против тех, кто обеспечивает действия агрессивных поселенцев, включая некоторых членов правительства Израиля".

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Версия на английском языке EU preparing sanctions against Israeli government members
Версия на азербайджанском языке Aİ İsrail hökumətinin üzvlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər

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