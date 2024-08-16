ЕС заявил о подготовке санкций против членов правительства Израиля

ЕС рассмотрит санкции против членов правительства Израиля после нападений израильских поселенцев на палестинцев в деревне Джит на Западном берегу реки Иордан.

ЕС рассмотрит санкции против членов правительства Израиля после нападений израильских поселенцев на палестинцев в деревне Джит на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в соцсети "X".

"Мы осуждаем нападения поселенцев в деревне Джит, направленные на устрашение палестинских гражданских лиц, - написал Боррель. - Я подтверждаю свое намерение внести предложение о санкциях против тех, кто обеспечивает действия агрессивных поселенцев, включая некоторых членов правительства Израиля".