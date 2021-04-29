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ЕС завершил процедуру ратификации соглашения с Великобританией

ЕС завершил процедуру ратификации соглашения с Великобританией Ранее на этой неделе Европарламент одобрил соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества
Другие страны
29 апреля 2021 г. 16:34
ЕС завершил процедуру ратификации соглашения с Великобританией

Европейский союз полностью завершил процедуру ратификации соглашения о двусторонних отношениях с Великобританией после выхода королевства из сообщества. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе.

"Сегодня совет принял решение о заключении соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией и соглашения о безопасности информации. Это последний шаг для ЕС в ратификации соглашений, - отмечается в нем. - Теперь Великобритания будет уведомлена о завершении внутренних процедур ЕС. После этого соглашения и сопроводительные тексты будут опубликованы в "Официальном журнале ЕС" до конца месяца. 1 мая 2021 года оба соглашения вступят в силу".

Как подчеркивается в документе, сегодня открывается новая глава в отношениях между ЕС и Лондоном. "Заключение соглашения о торговле и сотрудничестве придаст правовую определенность новым отношениям между ЕС и Великобританией в интересах граждан и бизнеса по обе стороны канала. Мы ценим Великобританию как хорошего соседа, старого союзника и важного партнера", - говорится в нем.

Ранее Европарламент одобрил соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества.

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