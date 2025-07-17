О нас

ЕС затягивает расследование против X на фоне торговых переговоров с США

ЕС затягивает расследование против X на фоне торговых переговоров с США Европейский союз приостанавливает расследование в отношении социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, на фоне ведущихся торговых переговоров с США.
Другие страны
17 июля 2025 г. 09:17
ЕС затягивает расследование против X на фоне торговых переговоров с США

Европейский союз приостанавливает расследование в отношении социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, на фоне ведущихся торговых переговоров с США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Все это связано", - заявил газете неназванный чиновник.

По его информации, ЕС должен был объявить о результатах расследования летом, но может пропустить этот срок. FT отмечает, что решение зависит от хода торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем, поскольку никто не хочет задеть президента США Дональда Трампа и обострить трансатлантические торговые конфликты.

Расследование в отношении X в ЕС началось в декабре 2023 года. Еврокомиссия подозревает компанию в нарушении закона о цифровых услугах, который обязывает операторов интернет-ресурсов без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в Евросоюзе.

4 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что европейские регуляторы рассматривают возможность наложения штрафа на X на сумму более $1 млрд.

Кроме того, Евросоюз проводит еще одно расследование в отношении X. Отмечается, что в его рамках соцсеть расценивается как центр разжигания ненависти и дезинформации в ЕС из-за невмешательства X в контент пользователей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: ЕС затягивает расследование против X на фоне торговых переговоров с США
СМИ: ЕС затягивает расследование против X на фоне торговых переговоров с США
17 июля 2025 г. 08:52
В Китае за полгода материальный ущерб от пожаров превысил $570 млн
В Китае за полгода материальный ущерб от пожаров превысил $570 млн
17 июля 2025 г. 08:47
В США самый большой метеорит с Марса продали на аукционе более чем за $5 млн
В США самый большой метеорит с Марса продали на аукционе более чем за $5 млн
17 июля 2025 г. 07:41
СМИ: В Нью-Джерси человек погиб от удара молнии
СМИ: В Нью-Джерси человек погиб от удара молнии
17 июля 2025 г. 05:50
США хотят ввести импортные пошлины в размере 10-15% на товары из 150 стран
США хотят ввести импортные пошлины в размере 10-15% на товары из 150 стран
17 июля 2025 г. 05:23
В Британии задержали трех женщин по подозрению в терроризме
В Британии задержали трех женщин по подозрению в терроризме
17 июля 2025 г. 04:48
ABC: Минюст США уволил с должности прокурора дочь экс-главы ФБР
ABC: Минюст США уволил с должности прокурора дочь экс-главы ФБР
17 июля 2025 г. 03:54
Британия и ФРГ разработают ракеты дальностью более 2 тыс. км
Британия и ФРГ разработают ракеты дальностью более 2 тыс. км
17 июля 2025 г. 03:26
BAE Systems испытала новое средство борьбы с БПЛА с лазерной системой
BAE Systems испытала новое средство борьбы с БПЛА с лазерной системой
17 июля 2025 г. 02:49
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2
17 июля 2025 г. 02:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi