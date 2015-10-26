ЕС запустит механизм гражданской обороны для предоставления убежища мигрантам

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ ЕС "запустит свой механизм гражданской обороны для предоставления убежища, медпомощи и пищи мигрантам". Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам внепланового саммита ЕС по миграционному кризису на Балканах, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Наше главное гуманитарное решение - предоставить крышу над головой беженцам. Невозможно, чтобы в современной Европе люди спали в полях в холода. ЕС запустит свой механизм гражданской обороны для предоставления помощи", - сказал он.

Для получения убежища в ЕС все мигранты должны пройти поголовную регистрацию, отметил председатель Еврокомиссии.

"Греция создает регистрационные центры на своей территории, также как и другие страны. Мы должны положить конец неорганизованному пересечению границы. Все должны будут пройти регистрацию. Нет регистрации, не будет прав", - заявил Юнкер.

"Миграционный кризис - это самый сложный вызов, с которым столкнулся ЕС за последние 40-50 лет. Однако сегодня у всех (лидеров сообщества) есть понимание, что это общий вызов и решение должно быть найдено совместно", - сказал политик.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, страны ЕС на еженедельной основе будут обмениваться информацией по миграционной проблеме.

"Каждая страна ЕС выделит специального человека, который будет отвечать за обмен информацией с Еврокомиссией на еженедельной основе", - заявила она.

Кроме того, страны союза создадут 50 тысяч мест во временных лагерях для обеспечения мигрантов на Западных Балканах крышей над головой.

Меркель также отметила, что обеспечение возвращения экономических мигрантов, не имеющих права на получения убежища в ЕС, является одним из основных условий решения нынешнего миграционного кризиса.

"Мы в деталях обсудили механизмы возвращения экономических мигрантов, в частности, в такие страны, как Бангладеш, Пакистан и Афганистан", - сказала она.

Евросоюз обязан принимать беженцев и обеспечивать им будущее. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш.

"Вопрос о том, принимать или не принимать беженцев, не стоит. ЕС обязан принимать их и обеспечивать им будущее", - сказал он.

По словам комиссара, стратегической целью ЕС должно стать создание системы прямой отправки самолетами беженцев от места въезда в ЕС в европейские страны, где они смогут получить убежище, не заставляя их идти пешком через все Балканы.

"Стратегическая цель заключается в том, чтобы создать постоянную систему прямой и комфортной перевозки беженцев самолетами от пункта въезда в ЕС в страны (Евросоюза), где они смогут получить убежище, чтобы им не нужно было самим пешком идти через все Балканы, от границы к границе. У нас пока нет для этого необходимых ресурсов, но это стратегическая цель", - сказал он.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Банк развития Совета Европы готовы направить финансирование на борьбу с миграционным кризисом. Об этом говорится в итоговом заявлении внепланового саммита ЕС по миграционному кризису на Балканах.