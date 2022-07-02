ЕС запустил программу нелетальной военной помощи Молдове на 40 млн евро

Евросоюз объявил о запуске программы нелетальной военной помощи Молдове, на которую из Европейского фонда мира будет выделено 40 млн евро.

Евросоюз объявил о запуске программы нелетальной военной помощи Молдове, на которую из Европейского фонда мира будет выделено 40 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС , об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

"Общая задача программы - способствовать расширению возможностей Вооруженных сил Республики Молдова с целью укрепления национальной безопасности, стабильности и устойчивости оборонного сектора. Это позволит повысить операционную эффективность армии, повысить совместимость и ускорить внедрение стандартов Евросоюза и в результате лучше защищать гражданских лиц в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций", - подчеркивается в документе.

"Для достижения этих целей программа будет финансировать программа будет финансировать приобретение техники и снаряжения, не предназначенного для летального поражения: логистической техники, транспортных средств, технических средств командования и контроля, техники для кибербезопасности, беспилотных воздушных разведывательных средств, тактических средств связи, - отмечается в сообщении. - Программа рассчитана на 36 месяцев, ее бюджет составит 40 млн евро".

Европейский фонд мира действует при внешнеполитической службе ЕС, из него Евросоюз оплачивает общие военные поставки для Украины, выделив на эти цели с февраля 2 млрд евро.