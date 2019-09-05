 Наверх

ЕС запустил антитеррористическую базу данных

ЕС запустил антитеррористическую базу данных
​Евросоюз запустил антитеррористическую базу данных в рамках агентства ЕС Евроюст
© Getty

Евросоюз запустил антитеррористическую базу данных в рамках агентства ЕС Евроюст, которое отвечает за сотрудничество между странами-членами сообщества по уголовным делам, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В рамках Евроюста создана антитеррористическая база данных в целях усиления судебного реагирования государств-членов на террористические угрозы и повышения безопасности граждан. Она позволит централизовать ключевую судебную информацию для установления связей в рамках судебных разбирательств в отношении подозреваемых в совершении террористических преступлений", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!