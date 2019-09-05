ЕС запустил антитеррористическую базу данных

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Евросоюз запустил антитеррористическую базу данных в рамках агентства ЕС Евроюст, которое отвечает за сотрудничество между странами-членами сообщества по уголовным делам, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В рамках Евроюста создана антитеррористическая база данных в целях усиления судебного реагирования государств-членов на террористические угрозы и повышения безопасности граждан. Она позволит централизовать ключевую судебную информацию для установления связей в рамках судебных разбирательств в отношении подозреваемых в совершении террористических преступлений", - говорится в заявлении Еврокомиссии.