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ЕС запретил поставку в Россию игрушечных дронов, портативных компьютеров и камер

ЕС запретил поставку в Россию игрушечных дронов, портативных компьютеров и камер Евросоюз включил в девятый пакет санкций против России запрет на поставки стране игрушечных дронов, портативных компьютеров, радионавигационных систем, аппаратуры радиоуправления, камер и объективов.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 19:19
ЕС запретил поставку в Россию игрушечных дронов, портативных компьютеров и камер

Евросоюз включил в девятый пакет санкций против России запрет на поставки стране игрушечных дронов, портативных компьютеров, радионавигационных систем, аппаратуры радиоуправления, камер и объективов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Согласно документу, новые ограничения касаются «игрушечных дронов и дронов для досуга», сложных генераторов, переносных компьютеров и компьютерных компонентов, печатных плат, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, авиационных двигателей и деталей двигателей.

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Версия на английском языке EU bans supply of toy drones, laptops and cameras to Russia

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