ЕС запретил поставку в Россию игрушечных дронов, портативных компьютеров и камер

Евросоюз включил в девятый пакет санкций против России запрет на поставки стране игрушечных дронов, портативных компьютеров, радионавигационных систем, аппаратуры радиоуправления, камер и объективов.

Евросоюз включил в девятый пакет санкций против России запрет на поставки стране игрушечных дронов, портативных компьютеров, радионавигационных систем, аппаратуры радиоуправления, камер и объективов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Согласно документу, новые ограничения касаются «игрушечных дронов и дронов для досуга», сложных генераторов, переносных компьютеров и компьютерных компонентов, печатных плат, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, авиационных двигателей и деталей двигателей.