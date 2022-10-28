ЕС заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд

Евросоюз (ЕС) в рамках санкционной деятельности в отношении России к сегодняшнему дню заморозил активы на сумму 17,5 млрд евро.

Евросоюз (ЕС) в рамках санкционной деятельности в отношении России к сегодняшнему дню заморозил активы на сумму 17,5 млрд евро.

Как передает Report , об этом сообщил представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд в эфире радио ORF.

"Мы добились прогресса, в апреле мы начали с примерно 6,7 млрд, а на сегодня эта сумма уже составляет 17,5 млрд евро", — заявил Виганд, говоря о заморозке российских активов.

По словам представителя ЕК, санкции коснулись активов 1350 лиц и организаций.

"Больше всего блокировок было осуществлено в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии", - добавил он.