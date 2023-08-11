ЕС вывез с Украины 41 млн тонн зерна с начала войны

Евросоюз вывез с Украины по так называемым линиям солидарности - сухопутным и речным трансграничным маршрутам - 41 млн тонн зерна с начала конфликта.

Евросоюз вывез с Украины по так называемым линиям солидарности - сухопутным и речным трансграничным маршрутам - 41 млн тонн зерна с начала войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Еврокомиссия.

В результате страны Евросоюза экспортировали с марта 2022 года 63,9 млн тонн зерна, муки и мучной продукции в третьи страны.

"Всего по линиям солидарности было вывезено с Украины 41 млн тонн зерна и связанных с ним продуктов. Они обеспечили вывоз примерно 60% зерна с начала войны, еще 40% вывозилось в рамках черноморской зерновой инициативы. Линии солидарности также использовались для вывоза 36 млн тонн непродовольственных товаров (руд, железа и стали, чернозема и древесины)", - отметила Еврокомиссия.