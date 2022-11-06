ЕС высказал свое мнение о напряженности между Косово и Сербией

События в Косове и рост напряженности с Сербией "ставят под угрозу годы тяжелой работы" по нормализации отношений Белграда и Приштины, а выход всех косовских сербов из местных институтов власти "не является решением нынешних разногласий" и может привести

События в Косове и рост напряженности с Сербией "ставят под угрозу годы тяжелой работы" по нормализации отношений Белграда и Приштины, а выход всех косовских сербов из местных институтов власти "не является решением нынешних разногласий" и может привести к эскалации ситуации.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Последние события в отношениях Косова и Сербии поставили под угрозу годы тяжелой работы и достижения в рамках диалога под эгидой ЕС между Белградом и Приштиной, а также могут подорвать ситуацию в регионе и за его пределами, - сказал Боррель. - ЕС призывает обе стороны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут привести к росту напряженности".

"Выход косовских сербов из косовских институтов власти не является решением нынешних разногласий и потенциально может привести к эскалации ситуации на местах", - продолжил он.

ЕС призывает косовских сербов вернуться в местные органы власти и "продолжить выполнение своих обязательств", подчеркнул Боррель. Он также призвал власти Косова "соблюдать собственные обязательства и немедленно продлить сроки перерегистрации автомобилей в Косово" с сербских на косовские номера. "Проблема номерных знаков должна быть решена сторонами путем диалога", - отметил Боррель. Кроме того, он призвал косовские власти начать создание в Косово ассоциации муниципалитетов с большинством сербского населения, "создание которой является юридическим обязательством Косово и его невыполнение подрывает принцип верховенства права, международную репутацию и доверие к Косово".

Он предупредил, что, хотя поддержание мира и порядка является первоочередной задачей Белграда и Приштины, миссия ЕС в Косове и силы НАТО KFOR "продолжают выполнять свои задачи по обеспечению порядка на местах".