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ЕС выразил обеспокоенность из-за плана Израиля занять весь сектор Газа

ЕС выразил обеспокоенность из-за плана Израиля занять весь сектор Газа Евросоюз обеспокоен планами Израиля по расширению военной операции в секторе Газа.
Другие страны
5 мая 2025 г. 17:32
ЕС выразил обеспокоенность из-за плана Израиля занять весь сектор Газа

Евросоюз обеспокоен планами Израиля по расширению военной операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил журналистам представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

"Евросоюз обеспокоен планируемым расширением военной операции в секторе Газа, это принесет еще больше жертв и страданий палестинскому населению. Мы призываем Израиль проявить сдержанность", - сказал он.

На вопрос о возможных санкциях против Израиля он ответил, что пока не может сказать о каких-то "мерах принуждения" со стороны Евросоюза.

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