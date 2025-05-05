ЕС выразил обеспокоенность из-за плана Израиля занять весь сектор Газа

Евросоюз обеспокоен планами Израиля по расширению военной операции в секторе Газа.
Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил журналистам представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.
"Евросоюз обеспокоен планируемым расширением военной операции в секторе Газа, это принесет еще больше жертв и страданий палестинскому населению. Мы призываем Израиль проявить сдержанность", - сказал он.
На вопрос о возможных санкциях против Израиля он ответил, что пока не может сказать о каких-то "мерах принуждения" со стороны Евросоюза.