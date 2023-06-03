ЕС выразил готовность помочь Кыргызстану и Таджикистану в урегулировании конфликта на границе

Европейский союз выразил готовность оказать содействие Кыргызстану и Таджикистану в урегулировании конфликтной ситуации на границе между двумя странами.

Европейский союз выразил готовность оказать содействие Кыргызстану и Таджикистану в урегулировании конфликтной ситуации на границе между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

"Мы готовы поддерживать усилия, касающиеся региональной безопасности. Знаем, что есть напряженность и прения на границе с Таджикистаном", - сказал он.

По его словам, если у ЕС будет возможность оказать помощь в урегулировании конфликта, то в Брюсселе "готовы оказать содействие".