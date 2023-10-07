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В ЕС заявили о солидарности с Израилем в связи с нападением ХАМАС

В ЕС заявили о солидарности с Израилем в связи с нападением ХАМАС Евросоюз выражает солидарность с Израилем в связи с нападением ХАМАС.
Другие страны
7 октября 2023 г. 14:31
В ЕС заявили о солидарности с Израилем в связи с нападением ХАМАС

Евросоюз выражает солидарность с Израилем в связи с нападением военного крыла палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в социальной сети "Х".

"Опечалены новостями, поступающими из Израиля. Мы безоговорочно осуждаем атаки ХАМАС. Это ужасающее насилие надо немедленно прекратить. Терроризм и жестокость ничего не решают. ЕС выражает свою солидарность с Израилем в эти трудные моменты", - говорится в публикации.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

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