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ЕС выделяет свыше 1 млрд евро на оборонные научные и конструкторские разработки

ЕС выделяет свыше 1 млрд евро на оборонные научные и конструкторские разработки Еврокомиссия (ЕК) объявила об утверждении в четверг пятой ежегодной рабочей программы Европейского оборонного фонда (EDF) с выделением более 1 млрд евро на оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты.
Другие страны
30 января 2025 г. 17:23
ЕС выделяет свыше 1 млрд евро на оборонные научные и конструкторские разработки

Еврокомиссия (ЕК) объявила об утверждении в четверг пятой ежегодной рабочей программы Европейского оборонного фонда (EDF) с выделением более 1 млрд евро на оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Еврокомиссия указывает, что с рабочей программой EDF на 2025 год она выделит значительное дополнительное финансирование для разработки критически важных оборонных технологий и возможностей.

"Рабочая программа предусматривает около 100 млн евро на каждую из критически важных областей, таких как наземные боевые действия, космические, воздушные и морские боевые действия, а также энергетическая устойчивость и экологический переход. Кроме того, более 40 млн евро из средств ЕС выделяются на активизацию исследований в важнейших областях, таких как киберпространство, морские бои, подводная война, моделирование и обучение, а также на разработку передовых пассивных и активных датчиков – как в текущих, так и в будущих оперативных контекстах", - подчеркивает ЕК.

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