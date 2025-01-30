ЕС выделяет свыше 1 млрд евро на оборонные научные и конструкторские разработки

Еврокомиссия (ЕК) объявила об утверждении в четверг пятой ежегодной рабочей программы Европейского оборонного фонда (EDF) с выделением более 1 млрд евро на оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты.

Еврокомиссия (ЕК) объявила об утверждении в четверг пятой ежегодной рабочей программы Европейского оборонного фонда (EDF) с выделением более 1 млрд евро на оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Еврокомиссия указывает, что с рабочей программой EDF на 2025 год она выделит значительное дополнительное финансирование для разработки критически важных оборонных технологий и возможностей.

"Рабочая программа предусматривает около 100 млн евро на каждую из критически важных областей, таких как наземные боевые действия, космические, воздушные и морские боевые действия, а также энергетическая устойчивость и экологический переход. Кроме того, более 40 млн евро из средств ЕС выделяются на активизацию исследований в важнейших областях, таких как киберпространство, морские бои, подводная война, моделирование и обучение, а также на разработку передовых пассивных и активных датчиков – как в текущих, так и в будущих оперативных контекстах", - подчеркивает ЕК.