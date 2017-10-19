ЕС выделяет 700 тыс. на восстановление Кубы после урагана "Ирма"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Европейский союз выделяет €700 тыс. на оказание помощи Кубе в ликвидации последствий урагана "Ирма", обрушившегося на островное государство в начале сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении Программы развития ООН (ПРООН), в бюджет которой будут перечислены средства.

"Около 8 тыс. наиболее пострадавших жителей района Ягуахай в центральной провинции Санкти-Спиритус получат помощь в восстановлении жилья", - отмечается в сообщении ПРООН.

Ранее Центральный фонд ООН реагирования на чрезвычайные ситуации выделил Гаване $2,5 млн.