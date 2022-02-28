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ЕС выделит Украине помощь в размере 500 млн евро

ЕС выделит Украине помощь в размере 500 млн евро Евросоюз официально принял решение о предоставлении украинским войскам вооружений на 450 миллионов евро и сопутствующих материалов и оборудования на 50 миллионов евро.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 18:46
ЕС выделит Украине помощь в размере 500 млн евро

Евросоюз официально принял решение о предоставлении украинским войскам вооружений на 450 миллионов евро и сопутствующих материалов и оборудования на 50 миллионов евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в документах, опубликованных в понедельник в Официальном журнале ЕС.

"Цель этой меры поддержки – внести вклад в укрепление потенциала и стойкости украинских вооруженных сил… Для достижения этой цели в рамках меры поддержки будет профинансировано предоставление военного оборудования и платформ, предназначенных снабдить украинские вооруженные силы поражающей мощью", - сказано в документе о выделении 450 миллионов евро.

В другом документе подтверждается выделение еще 50 миллионов евро на прочие материалы и оборудование.

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