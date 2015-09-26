ЕС выделит Украине $500 млн на закупку российского газа

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз в ближайшее время выделит Украине 500 миллионов долларов для закупки двух миллиардов кубометров российского газа.

Как передает Report, об этом на пресс-конфереции по итогам трехсторонних переговоров сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Европейская сторона обеспечивает организацию и привлечение финансирования со стороны европейских финансовых институтов. И уже в ближайшее время будет предоставлено $500 млн. Эти средства будут размещены на спецсчете для закупки газа у «Газпрома», - сказал Александр Новак, добавив, что Еврокомиссия в течение зимы продолжит финансирование для закупки газа Украиной.

Новак рассказал, что вопрос о предоставлении скидки на газ для Киева правительство России будет рассматривать ежеквартально по запросу украинской стороны.