ЕС выделит Тунису €100 млн на меры по борьбе с нелегальной миграцией

Евросоюз выделит Тунису €100 млн на реализацию деятельности, связанной с осуществлением пограничного контроля и борьбой с нелегальной миграцией.
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Выступая перед прессой после подписания в Карфагенском дворце меморандума о взаимопонимании в сфере стратегического и всеобъемлющего партнерства между Тунисом и ЕС, глава ЕК отметила, что этим меры являются частью усилий по содействию легальной миграции.
На церемонии, помимо фон дер Ляйен, присутствовали президент Туниса Каис Саид, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.
По словам фон дер Ляйен, в рамках соглашения с Тунисом "ЕС выделит €100 млн на деятельность по углублению партнерства и сотрудничества в области поисково-спасательных операций, пограничного контроля, борьбы с торговлей людьми и обеспечения правопорядка".
Она указала на "важность партнерства с Тунисом для обеспечения того, чтобы люди на обоих берегах Средиземного моря пользовались преимуществами".