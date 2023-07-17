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ЕС выделит Тунису €100 млн на меры по борьбе с нелегальной миграцией

ЕС выделит Тунису €100 млн на меры по борьбе с нелегальной миграцией Евросоюз выделит Тунису €100 млн на реализацию деятельности, связанной с осуществлением пограничного контроля и борьбой с нелегальной миграцией.
Другие страны
17 июля 2023 г. 07:39
ЕС выделит Тунису €100 млн на меры по борьбе с нелегальной миграцией

Евросоюз выделит Тунису €100 млн на реализацию деятельности, связанной с осуществлением пограничного контроля и борьбой с нелегальной миграцией.

Как передает Report, об этом заявила в Тунисе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая перед прессой после подписания в Карфагенском дворце меморандума о взаимопонимании в сфере стратегического и всеобъемлющего партнерства между Тунисом и ЕС, глава ЕК отметила, что этим меры являются частью усилий по содействию легальной миграции.

На церемонии, помимо фон дер Ляйен, присутствовали президент Туниса Каис Саид, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

По словам фон дер Ляйен, в рамках соглашения с Тунисом "ЕС выделит €100 млн на деятельность по углублению партнерства и сотрудничества в области поисково-спасательных операций, пограничного контроля, борьбы с торговлей людьми и обеспечения правопорядка".

Она указала на "важность партнерства с Тунисом для обеспечения того, чтобы люди на обоих берегах Средиземного моря пользовались преимуществами".

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