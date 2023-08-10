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ЕС выделит Словении €400 млн для ликвидации последствий наводнений

ЕС выделит Словении €400 млн для ликвидации последствий наводнений Европейский Союз выделит 400 млн евро из своего фонда реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь Словении преодолеть последствия масштабного наводнения.
Другие страны
10 августа 2023 г. 05:44
ЕС выделит Словении €400 млн для ликвидации последствий наводнений

Европейский Союз выделит 400 млн евро из своего фонда реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь Словении преодолеть последствия масштабного наводнения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 100 млн Словения получит уже до конца этого года, а остальные средства на протяжении 2024-го. Также она рассказала о возможности выделения еще до 3,3 млрд евро из так называемых фондов объединения ЕС до 2027 года.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб сказал, что наводнения нанесли ущерб на миллиарды евро. Правительство Словении и исполнительная власть ЕС создадут целевую группу для координации реконструкции и финансирования.

Проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Выпало от 100 до 200 мм осадков. Затопило территории в центре и севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, целые города остались без электроэнергии, погибли не менее 6 человек.

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