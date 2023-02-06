ЕС выделит около 4 млн евро на оказание помощи Украине по экономической политике

Европейский союз (ЕС) выделит около 4 млн евро на оказание консультаций Украине по вопросам экономической политики, проведения реформ в этой области и их внедрения для укрепления бизнеса в стране.

Европейский союз (ЕС) выделит около 4 млн евро на оказание консультаций Украине по вопросам экономической политики, проведения реформ в этой области и их внедрения для укрепления бизнеса в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в тендерной документации.

"Этот проект предназначен для оказания экстренной поддержки украинским учреждениям, ответственным за формирование и реализацию экономической политики, направленной на оказание эффективной помощи частному сектору страны, пострадавшему от конфликта с Россией, в первую очередь малое и среднее предпринимательство", - сказано в документе.