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ЕС выделит Молдове дополнительные средства для борьбы с энергетическим кризисом

ЕС выделит Молдове дополнительные средства для борьбы с энергетическим кризисом Евросоюз продолжает поддерживать Молдову выделением дополнительных средств для борьбы с энергетическим кризисом в этой стране
Другие страны
10 ноября 2022 г. 12:12
ЕС выделит Молдове дополнительные средства для борьбы с энергетическим кризисом

Европейский союз продолжает поддерживать Молдову выделением дополнительных средств для борьбы с энергетическим кризисом в этой стране.

Как передает Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен.

"Солидарность ЕС с Молдовой непоколебима. Сегодня мы увеличиваем нашу поддержку перед лицом острого энергетического кризиса, вызванного Россией",- сказала она.

Также было добавлено, что ЕС предоставит дополнительные 200 миллионов евро на обеспечение энергетической безопасности
и 50 миллионов евро в виде бюджетной поддержки Молдове.

"Мы поможем мобилизовать других международных доноров",- заявила президент Еврокомиссии.

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Версия на английском языке EU to allocate additional funds to Moldova to fight energy crisis
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı enerji böhranı ilə mübarizə üçün Moldovaya əlavə vəsait ayıracaq

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