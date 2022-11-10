ЕС выделит Молдове дополнительные средства для борьбы с энергетическим кризисом

Евросоюз продолжает поддерживать Молдову выделением дополнительных средств для борьбы с энергетическим кризисом в этой стране

Европейский союз продолжает поддерживать Молдову выделением дополнительных средств для борьбы с энергетическим кризисом в этой стране.

Как передает Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен.

"Солидарность ЕС с Молдовой непоколебима. Сегодня мы увеличиваем нашу поддержку перед лицом острого энергетического кризиса, вызванного Россией",- сказала она.

Также было добавлено, что ЕС предоставит дополнительные 200 миллионов евро на обеспечение энергетической безопасности

и 50 миллионов евро в виде бюджетной поддержки Молдове.

"Мы поможем мобилизовать других международных доноров",- заявила президент Еврокомиссии.