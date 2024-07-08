ЕС выделит Молдове 50 млн евро кредита и выплатит грант в 22,5 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) объявила о предоставлении Молдове кредита в 50 млн евро на льготных условиях.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в коммюнике ЕК.
Кроме того, ЕК сообщила о новой выплате до конца июля гранта в размере 22,5 млн евро.
"Эта финансовая поддержка поможет Молдове покрыть часть потребностей в финансировании на 2024 год и поддержать макроэкономическую стабильность, одновременно обеспечивая возможность дальнейших реформ", - сказано в документе.
Это четвертый транш в рамках продолжающейся макрофинансовой помощи стране. Еврокомиссия пришла к выводу, что страна выполнила политические условия, согласованные с ЕС, для выделения этих средств. В частности, по мнению Брюсселя, Молдова улучшила управление госсектором и укрепила независимость Нацбанка.
"Молдова также усилила верховенство права, приняв закон о внеочередной аттестации (т.е. полной проверке) судей. Прогресс достигнут и в борьбе с коррупцией благодаря улучшению сотрудничества между антикоррупционными и правоохранительными органами", - отмечается в коммюнике.
В нем выражается надежду на то, что макрофинансовая помощь поможет стране продвинуться по европейскому пути.