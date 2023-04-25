ЕС выделит Молдове 40 млн евро на развитие обороны

Совет министров иностранных дел стран ЕС одобрил решение предоставить Молдове 40 млн евро на развитие оборонного потенциала.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску.
"Помощь в 40 млн евро будет предоставлена из Европейского фонда мира. Я выразил признательность за постоянную поддержку ЕС и подчеркнул, что мы продолжим работать с той же решимостью, чтобы привести страну в Европейский союз", - сказал Попеску. Молдова в прошлом году уже получила из Европейского фонда мира около 40 млн евро на поддержку вооруженных сил и сил безопасности страны.
Ранее сообщалось о планах ЕС выделить Молдове новый пакет военной помощи, в том числе для приобретения наземного радара дальнего обнаружения. Остальная часть средств предназначена для закупки военных автомобилей, инженерной техники, коммуникационного оборудования и программного обеспечения для защиты от хакерских атак.