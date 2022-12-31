ЕС выделит Молдове 250 млн евро в виде финансовой помощи в 2023 год

Евросоюз (ЕС) в 2023 году собирается выделить Молдове 250 млн евро в виде финансовой помощи.

Евросоюз (ЕС) в 2023 году собирается выделить Молдове 250 млн евро в виде финансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщили в Кишиневе в представительстве ЕС.

«Завершаем еще один год, полный вызовов и успехов, подтверждением намерений ЕС продолжать поддерживать проевропейские устремления Молдавии. В следующий период ЕС окажет Молдавии финансовую поддержку в размере 250 миллионов евро», — отметили в заявлении дипломатического ведомства.

Там также указали, что ЕС собирается вложить не менее €150 млн в энергетику, транспорт и медицину Молдавии.