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ЕС выделит Молдове 250 млн евро в виде финансовой помощи в 2023 год

ЕС выделит Молдове 250 млн евро в виде финансовой помощи в 2023 год Евросоюз (ЕС) в 2023 году собирается выделить Молдове 250 млн евро в виде финансовой помощи.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 13:53
ЕС выделит Молдове 250 млн евро в виде финансовой помощи в 2023 год

Евросоюз (ЕС) в 2023 году собирается выделить Молдове 250 млн евро в виде финансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщили в Кишиневе в представительстве ЕС.

«Завершаем еще один год, полный вызовов и успехов, подтверждением намерений ЕС продолжать поддерживать проевропейские устремления Молдавии. В следующий период ЕС окажет Молдавии финансовую поддержку в размере 250 миллионов евро», — отметили в заявлении дипломатического ведомства.

Там также указали, что ЕС собирается вложить не менее €150 млн в энергетику, транспорт и медицину Молдавии.

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Версия на английском языке EU to allocate €250 million in financial assistance to Moldova in 2023

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