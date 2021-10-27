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ЕС выделит Молдове помощь в размере 60 млн евро для борьбы с энергокризисом

ЕС выделит Молдове помощь в размере 60 млн евро для борьбы с энергокризисом Европейский союз (ЕС) выделит Молдове помощь в размере 60 млн евро для преодоления последствий энергетического кризиса.
Другие страны
27 октября 2021 г. 19:25
ЕС выделит Молдове помощь в размере 60 млн евро для борьбы с энергокризисом

Европейский союз (ЕС) выделит Молдове помощь в размере 60 млн евро для преодоления последствий энергетического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.

"ЕК предоставит 60 млн евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом", - написала глава ЕК на своей странице в Twitter.

В настоящее время республика испытывает дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября, а в октябре для республики были зарезервированы объемы на уровне 2020 года.

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Версия на английском языке EU to allocate EUR60 million in aid to Moldova to fight energy crisis
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Moldovaya 60 milyon avro yardım ayıracaq

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