ЕС выделит Молдове помощь в размере 60 млн евро для борьбы с энергокризисом

Европейский союз (ЕС) выделит Молдове помощь в размере 60 млн евро для преодоления последствий энергетического кризиса.

Европейский союз (ЕС) выделит Молдове помощь в размере 60 млн евро для преодоления последствий энергетического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.

"ЕК предоставит 60 млн евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом", - написала глава ЕК на своей странице в Twitter.

В настоящее время республика испытывает дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября, а в октябре для республики были зарезервированы объемы на уровне 2020 года.