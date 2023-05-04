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ЕС выделит Греции до €80 млн для производства боеприпасов для Украины

ЕС выделит Греции до €80 млн для производства боеприпасов для Украины Евросоюз выделит до €80 млн греческой оборонной компании Hellenic Defense Systems (EAS) для производства боеприпасов, которые будут направлены на Украину.
Другие страны
4 мая 2023 г. 19:43
ЕС выделит Греции до €80 млн для производства боеприпасов для Украины

Евросоюз выделит до €80 млн греческой оборонной компании Hellenic Defense Systems (EAS) для производства боеприпасов, которые будут направлены в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг новостной портал Pronews.

По его данным, ЕС выделит EAS эти средства из европейских фондов на общую сумму в €1 млрд в контексте шагов, предпринятых для укрепления европейской оборонной промышленности, "исходя из возросших потребностей в боеприпасах для поставки в Украину". Как сообщили порталу источники в оборонном ведомстве Греции, решение о старте конкретной программы производства боеприпасов было принято компанией после визита 28 апреля в Афины еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Портал отмечает, что реализация соглашения даст возможность существенно пополнить финансы EAS и завода по производству боеприпасов в Лаврио близ Афин.

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