ЕС выделит еще 45 млн евро на подготовку украинских военных в Польше

Евросоюз выделит дополнительно €45 млн для подготовки украинских военных в Польше, общий объем военной помощи с начала конфликта достиг €3,6 млрд.

Евросоюз выделит дополнительно €45 млн для подготовки украинских военных в Польше, общий объем военной помощи с начала конфликта достиг €3,6 млрд.

Как передает Report, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД стран сообщества.

Он также подтвердил договоренность выделить новый транш военной помощи Киеву в €500 млн из Европейского фонда мира.

"Помимо еще одного транша в €500 млн из Европейского фонда мира, мы выделим дополнительно €45 млн на подготовку украинской армии на территории Польши. Таким образом, теперь объем военной помощи ЕС с начала конфликта достиг €3,6 млрд", - сказал Боррель.