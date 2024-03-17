ЕС выделит Египту финансовую помощь на сумму €7,4 млрд

Евросоюз согласился выделить Египту финансовую помощь в размере €7,4 млрд и подписал с ним совместную декларацию о повышении уровня партнерства до стратегического.

Евросоюз согласился выделить Египту финансовую помощь в размере €7,4 млрд и подписал с ним совместную декларацию о повышении уровня партнерства до стратегического.

Как передает Report , об этом сообщил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси на совместной пресс-конференции, состоявшейся по итогам европейско-египетского саммита, который прошел в Каире.

"Сегодня мы вместе с ЕС подписали соглашение о пакете помощи Египту на сумму €7,4 млрд, а также совместную декларацию, которая повышает уровень нашего партнерства до стратегического", - заявил египетский лидер. Он добавил, что в ходе переговоров, которые состоялись сегодня в Каире, "обсудил с европейскими лидерами проблемы энергетики, производства зеленого водорода и меры по борьбе с нелегальной миграцией".

Со своей стороны председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что саммиты в нынешнем формате отныне будут проводиться каждые два года. "У нас есть планы по стратегическому и инвестиционному сотрудничеству с Египтом. Мы полагаем, что у Каира есть потенциал для того, чтобы в ближайшем будущем стать энергетическим центром Ближнего Востока", - отметила она.

В саммите, помимо ас-Сиси и фон дер Ляйен, приняли участие канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Кипра Никос Христодулидис.