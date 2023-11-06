ЕС выделит дополнительно 25 млн евро гуманитарной помощи населению Газы

Евросоюз (ЕС) выделит дополнительно 25 млн евро гуманитарной помощи населению Газы.

Европейский союз (ЕС) выделит дополнительно 25 млн евро гуманитарной помощи населению Газы.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Евросоюз увеличит на 25 млн евро гуманитарную помощь. Таким образом, Евросоюз потратит в общей сложности 100 млн евро на гуманитарную помощь гражданскому населению Газы", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Израиль имеет право защищать себя, однако в рамках международного права и международного гуманитарного права.

Кроме того, как подчеркнула глава ЕК, история показала, что блокада Газы не избавляет эту территорию от террористов, но разрушает экономику и благополучие населения.