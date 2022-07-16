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ЕС выделит 433 млн евро на поддержку беженцев из Украины

ЕС выделит 433 млн евро на поддержку беженцев из Украины Для компенсации расходов на поддержку украинских беженцев Бельгия, Италия и Люксембург получат из общих фондов ЕС дополнительно 433,79 млн евро.
Другие страны
16 июля 2022 г. 00:36
ЕС выделит 433 млн евро на поддержку беженцев из Украины

Для компенсации расходов на поддержку украинских беженцев Бельгия, Италия и Люксембург получат из общих фондов ЕС дополнительно 433,79 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"Эти средства выделяются в рамках плана REACT-EU для поддержки людей в области трудоустройства и здравоохранения", - уточняется в пресс-релизе ЕК.

Предоставляемые Бельгии из Европейского социального фонда (ESF) 33,4 млн евро пойдут на усиление системы организации, консультирования и поддержки в трудоустройстве. Цель состоит в том, чтобы интегрировать в рынок труда беженцев из Украины.

В Люксембурге Фонд помощи обездоленным получит 390 тысяч евро для увеличения продовольственной помощи нуждающимся. Это позволит властям Великого герцогства реагировать не только на текущие нужды малообеспеченных домохозяйств, но и новые потребности, вызванные социальными последствиями кризиса и пандемии.

В Италии 136 млн евро будут добавлены к оперативной программе "Управление и институциональный потенциал". Они помогут снизить нагрузку на систему здравоохранения страны, увеличить наем новых работников общественного здравоохранения и покрыть расходы на дополнительные часы, отработанные медицинским персоналом во время пандемии. 264 млн евро пойдут на закупку доз вакцин.

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