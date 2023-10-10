ЕС выделит €3,5 млн на помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану

Евросоюз выделяет 3,5 млн евро (примерно 3,7 млн долларов) для оказания гуманитарной помощи Афганистану, где произошло разрушительное землетрясение.

Евросоюз выделяет 3,5 млн евро (примерно 3,7 млн долларов) для оказания гуманитарной помощи Афганистану, где произошло разрушительное землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"После смертоносного землетрясения, произошедшего в выходные на западе Афганистана, ЕС предоставит экстренную гуманитарную помощь на сумму 3,5 млн евро для удовлетворения самых насущных потребностей пострадавшего населения", - говорится в сообщении.

ЕК выделит из общей суммы 2,5 млн евро "партнерам, задействованным в гуманитарной сфере на местах". Им предстоит предоставить афганцам питьевую воду, медикаменты и временное жилье. Кроме того, ЕС предлагает помощь "из собственных гуманитарных запасов в Дубае". Профильные организации готовы доставить в Афганистан палатки, предметы гигиены и другие необходимые вещи. Общая стоимость операции оценивается примерно в 1 млн евро.