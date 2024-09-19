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ЕС выделит 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины

ЕС выделит 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины Евросоюз выделит 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 13:49
ЕС выделит 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины

Евросоюз выделит 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сегодня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что значительная часть суммы, в частности 100 млн евро, - прибыль от замороженных активов России.

Кроме того, в недавнем заявлении Еврокомиссии отмечается, что с начала войны Евросоюз предоставил Украине 2 млрд евро помощи для энергетической инфраструктуры.

"По меньшей мере 2 млрд евро поддержки энергетической безопасности уже были предоставлены Украине, в том числе через фонд поддержки энергетики Украины и механизм гражданской защиты ЕС", - говорится в заявлении ЕК.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynaya 160 milyon avro ayıracaq

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