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ЕС выделит 1 млрд евро для поддержки Украины

ЕС выделит 1 млрд евро для поддержки Украины Европейская комиссия выделит 1 миллиард евро на поддержку Украины и стран, принимающих беженцев, спасающихся от войны после вторжения России.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 20:16
ЕС выделит 1 млрд евро для поддержки Украины

Европейская комиссия выделит 1 миллиард евро на поддержку Украины и стран, принимающих беженцев, спасающихся от войны после вторжения России.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"600 миллионов из них пойдут Украине, украинским властям и частично Организации Объединенных Наций. И 400 миллионов евро пойдут в приграничные государства, которые делают такую замечательную работу и помогают беженцам, которые прибывают", - сказала она.

Напомним, вчера президент Еврокомиссии, глава европейской дипломатии и премьер-министр Словакии находились в Киеве с визитом. Также они посетили Бучу.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynaya dəstək üçün 1 milyard avro ayıracaq

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