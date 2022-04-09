ЕС выделит 1 млрд евро для поддержки Украины

Европейская комиссия выделит 1 миллиард евро на поддержку Украины и стран, принимающих беженцев, спасающихся от войны после вторжения России.

Европейская комиссия выделит 1 миллиард евро на поддержку Украины и стран, принимающих беженцев, спасающихся от войны после вторжения России.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"600 миллионов из них пойдут Украине, украинским властям и частично Организации Объединенных Наций. И 400 миллионов евро пойдут в приграничные государства, которые делают такую замечательную работу и помогают беженцам, которые прибывают", - сказала она.

Напомним, вчера президент Еврокомиссии, глава европейской дипломатии и премьер-министр Словакии находились в Киеве с визитом. Также они посетили Бучу.