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ЕС выделит 1 млрд евро для борьбы с глобальным потеплением

ЕС выделит 1 млрд евро для борьбы с глобальным потеплением ЕС вложит 1 млрд евро в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением климата.
Другие страны
2 ноября 2021 г. 20:55
ЕС выделит 1 млрд евро для борьбы с глобальным потеплением

ЕС вложит 1 млрд евро в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Я рада сообщить, что ЕС инвестирует в эту инициативу 1 млрд евро", - сказала глава Еврокомиссии.

Также ЕС обязался к 2030 году свести к нулю выбросы парниковых газов как минимум в 100 городах Европы.

"ЕС нацелен на конкретные результаты. Мы намерены к 2030 году обеспечить климатическую нейтральность как минимум в 100 городах Европы", - сказала она.

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