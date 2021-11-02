ЕС выделит 1 млрд евро для борьбы с глобальным потеплением

ЕС вложит 1 млрд евро в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением климата.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.
"Я рада сообщить, что ЕС инвестирует в эту инициативу 1 млрд евро", - сказала глава Еврокомиссии.
Также ЕС обязался к 2030 году свести к нулю выбросы парниковых газов как минимум в 100 городах Европы.
"ЕС нацелен на конкретные результаты. Мы намерены к 2030 году обеспечить климатическую нейтральность как минимум в 100 городах Европы", - сказала она.