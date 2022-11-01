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ЕС выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы

ЕС выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы Евросоюз в экстренном порядке выделил Украине 25,5 млн евро на поддержание энергосистемы и предоставил "энергооборудование на миллионы евро".
Другие страны
1 ноября 2022 г. 23:34
ЕС выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы

Евросоюз в экстренном порядке выделил Украине 25,5 млн евро на поддержание энергосистемы и предоставил "энергооборудование на миллионы евро".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Еврокомиссия в распространенном в Брюсселе заявлении по итогам визита в Киев еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

В документе отмечается, что Россия интенсивно и прицельно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, в последние недели и месяцы это затронуло до 30% энергетической системы страны. Отмечается, что ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен.

В дополнение к оборудованию ЕС выделил 25,5 млн евро, чтобы покрыть экстренные нужды местной энергосистемы.

Также подчеркивается, что целевая кампания по мобилизации дальнейшей поддержки со стороны частного сектора будет в ближайшие дни запущена совместно Еврокомиссией и Министерством энергетики Украины.

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