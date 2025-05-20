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ЕС выделил "Радио Свобода" €5,5 млн

ЕС выделил "Радио Свобода" €5,5 млн ЕС будет финансировать "Радио Свобода" и выделил ему из своего бюджета €5,5 млн для поддержки его вещания в "соседних с ЕС регионах".
Другие страны
20 мая 2025 г. 22:16
ЕС выделил Радио Свобода €5,5 млн

ЕС будет финансировать "Радио Свобода" и выделил ему из своего бюджета €5,5 млн для поддержки его вещания в "соседних с ЕС регионах".

Как передает Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС.

"Министры договорились выделить €5,5 млн для финансирования "Радио Свобода", - сказала она.

По ее словам, ЕС "нацелен на то, чтобы "Радио Свобода" продолжало работать в соседних с ЕС странах, а также на Северном Кавказе и в Центральной Азии".

"Это краткосрочное финансирование, теперь страны ЕС должны найти соглашение между собой о долгосрочном финансировании", - добавила Каллас.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал в середине марта подписал указ о значительном сокращении масштабов деятельности американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM) и ряда других правительственных структур. USAGM курировало, в том числе медиакорпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

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