ЕС выделил "Радио Свобода" €5,5 млн

ЕС будет финансировать "Радио Свобода" и выделил ему из своего бюджета €5,5 млн для поддержки его вещания в "соседних с ЕС регионах".

ЕС будет финансировать "Радио Свобода" и выделил ему из своего бюджета €5,5 млн для поддержки его вещания в "соседних с ЕС регионах".

Как передает Report , об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС.

"Министры договорились выделить €5,5 млн для финансирования "Радио Свобода", - сказала она.

По ее словам, ЕС "нацелен на то, чтобы "Радио Свобода" продолжало работать в соседних с ЕС странах, а также на Северном Кавказе и в Центральной Азии".

"Это краткосрочное финансирование, теперь страны ЕС должны найти соглашение между собой о долгосрочном финансировании", - добавила Каллас.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал в середине марта подписал указ о значительном сокращении масштабов деятельности американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM) и ряда других правительственных структур. USAGM курировало, в том числе медиакорпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".