ЕС выделил Молдове макрофинансовую помощь

Европейский союз выделил Молдавии €40 млн в рамках второго транша макрофинансовой помощи.

Европейский союз выделил Молдове €40 млн в рамках второго транша макрофинансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в среду на сайте представительства ЕС в Кишиневе.

"В начале апреля 2023 года ЕС перечислил €10 млн в виде грантов, а сейчас предоставляет еще €40 млн в виде займов для острых потребностей страны и ускорения реформ", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что предоставление помощи связано с оценкой Еврокомиссией прогресса, которого власти добились "в усовершенствовании процесса управления госсектором, в менеджменте публичных финансов в результате утверждения стратегии в соответствующей области, укрепления правового государства и утверждения новой программы возмещения, добытого преступным путем имущества".