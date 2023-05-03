О нас

ЕС выделил Молдове макрофинансовую помощь

ЕС выделил Молдове макрофинансовую помощь Европейский союз выделил Молдавии €40 млн в рамках второго транша макрофинансовой помощи.
Другие страны
3 мая 2023 г. 18:57
ЕС выделил Молдове макрофинансовую помощь

Европейский союз выделил Молдове €40 млн в рамках второго транша макрофинансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в среду на сайте представительства ЕС в Кишиневе.

"В начале апреля 2023 года ЕС перечислил €10 млн в виде грантов, а сейчас предоставляет еще €40 млн в виде займов для острых потребностей страны и ускорения реформ", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что предоставление помощи связано с оценкой Еврокомиссией прогресса, которого власти добились "в усовершенствовании процесса управления госсектором, в менеджменте публичных финансов в результате утверждения стратегии в соответствующей области, укрепления правового государства и утверждения новой программы возмещения, добытого преступным путем имущества".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Джейхун Байрамов встретился с советником президента США по национальной безопасности
Джейхун Байрамов встретился с советником президента США по национальной безопасности
3 мая 2023 г. 19:27
Президент Азербайджана: Если Армения не желает мира, то мира не будет
Президент Азербайджана: Если Армения не желает мира, то мира не будет
3 мая 2023 г. 14:32
Президент: Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа
Президент: Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа
3 мая 2023 г. 13:37
Президент: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту
Президент: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту
3 мая 2023 г. 13:03
Глава МИД Турции: Установка в Армении памятника Немесис недопустима
Глава МИД Турции: Установка в Армении памятника "Немесис" недопустима
3 мая 2023 г. 12:11
Президент и первая леди заложили фундаменты новых жилых кварталов в городе Агдам
ФотоПрезидент и первая леди заложили фундаменты новых жилых кварталов в городе Агдам
2 мая 2023 г. 20:21
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама
2 мая 2023 г. 20:10
Президент заложил фундамент Агдамского центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса
ФотоПрезидент заложил фундамент Агдамского центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса
2 мая 2023 г. 20:03
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район
2 мая 2023 г. 16:41
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана Узавтосаноат
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана "Узавтосаноат"
1 мая 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi