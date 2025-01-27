ЕС выделил Молдове €30 млн для покупки и транспортировки газа в Приднестровье

Евросоюз выделил Молдавии 30 млн евро для покупки и транспортировки газа в Приднестровье.

Евросоюз выделил Молдавии 30 млн евро для покупки и транспортировки газа в Приднестровье.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"В рамках этого пакета ЕС готов профинансировать закупку и транспортировку природного газа в Приднестровский регион, чтобы помочь восстановить электро- и теплоснабжение более 350 тыс. жителей региона до 10 февраля 2025 года. Пакет также может позволить поставку электроэнергии с левого на правый берег Днестра", - пояснили в ЕК.

Кроме того, ЕС обязуется предоставить в ближайшие недели для Молдовы пакет финансовой поддержки, направленный на смягчение социальных последствий кризиса для граждан, одновременно закладывая основу для долгосрочной энергетической устойчивости и экономического роста в стране, говорится в сообщении.

С момента начала поставки должно пройти некоторое время на заполнение системы, пояснили в пресс-службе.

Напомним, что компания "Газпром" прекратила поставки газа в Молдову с начала января после запрета на его транзит по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо.