ЕС выделил Литве около 10 млн евро на прием беженцев

Еврокомиссия выделила Литве около 10 млн евро для укрепления системы приема беженцев, денежные средства направлены на укрепление пропускной способности внешней границы ЕС и обеспечение условий приема и размещения прибывающих беженцев.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал LRT.
Отмечается, что, по данным министерства, дополнительные инвестиции будут направлены на реконструкцию Центра регистрации иностранцев в Кибартае, чтобы он мог справиться с потенциальным увеличением миграционных потоков.