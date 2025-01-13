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ЕС выделил еще 148 млн евро гуманитарной помощи для Украины

ЕС выделил еще 148 млн евро гуманитарной помощи для Украины Евросоюз выделил дополнительные €148 млн гуманитарной помощи для Украины и ее беженцев в Молдове в связи с продолжающейся войной с РФ.
Другие страны
13 января 2025 г. 15:50
ЕС выделил еще 148 млн евро гуманитарной помощи для Украины

Евросоюз выделил дополнительные 148 млн евро гуманитарной помощи для Украины и ее беженцев в Молдове в связи с продолжающейся войной с РФ.

Как передает Report, об этом сообщила Еврокомиссия.

"148 млн евро нового финансирования продолжат поддерживать жизненно важную гуманитарную помощь как в Украине, так и в Молдове, а также доведут общую сумму гуманитарной помощи Еврокомиссии до более чем 1,1 млрд евро", - говорится в заявлении ЕК.

В нем поясняется, что 140 млн евро пойдут на гуманитарные проекты в Украине.

"Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, чистую воду, здравоохранение и защиту в зимнее время", - добавили в Еврокомиссии.

По ее данным, приоритетами являются поддержка уязвимых слоев населения в пострадавших от конфликта регионах восточной и южной Украины.

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