ЕС выделил Африке 1,8 млрд евро для борьбы с голодом

Европейский союз выделил африканским странам финансовую помощь в размере 1,8 млрд евро. Средства пойдут на борьбу с голодом.

Европейский союз выделил африканским странам финансовую помощь в размере 1,8 млрд евро. Средства пойдут на борьбу с голодом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Сегодня в Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. В ходе обсуждений политики решили выделить Африке дополнительные средства для борьбы с продовольственным кризисом.

В ходе пресс-конференции Боррель подчеркнул, что война в Украине нарушила стабильность в мире. Из-за этого миллионы тонн зерна остаются заблокированными в портах Украины.

Глава европейской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что данные действия России стоит воспринимать как военное преступление.