О нас

ЕС выделил Африке 1,8 млрд евро для борьбы с голодом

ЕС выделил Африке 1,8 млрд евро для борьбы с голодом Европейский союз выделил африканским странам финансовую помощь в размере 1,8 млрд евро. Средства пойдут на борьбу с голодом.
Другие страны
20 июня 2022 г. 20:23
ЕС выделил Африке 1,8 млрд евро для борьбы с голодом

Европейский союз выделил африканским странам финансовую помощь в размере 1,8 млрд евро. Средства пойдут на борьбу с голодом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Сегодня в Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. В ходе обсуждений политики решили выделить Африке дополнительные средства для борьбы с продовольственным кризисом.

В ходе пресс-конференции Боррель подчеркнул, что война в Украине нарушила стабильность в мире. Из-за этого миллионы тонн зерна остаются заблокированными в портах Украины.

Глава европейской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что данные действия России стоит воспринимать как военное преступление.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EU releases 1.8 billion euros to fight hunger in Africa 
Версия на азербайджанском языке Aİ aclıqla mübarizə üçün Afrikaya 1,8 milyard avro ayırıb

Другие новости из категории

Байден считает весьма вероятным вступление Украины в ЕС
Байден считает весьма вероятным вступление Украины в ЕС
20 июня 2022 г. 20:58
Боррель: Предоставление Украине и Молдове статуса кандидата подтвердит силу ЕС
Боррель: Предоставление Украине и Молдове статуса кандидата подтвердит силу ЕС
20 июня 2022 г. 20:45
Орбан: Венгрия поддержит статус кандидата в ЕС для Украины
Орбан: Венгрия поддержит статус кандидата в ЕС для Украины
20 июня 2022 г. 20:02
Минюст Украины анонсировал массовую конфискацию связанных с РФ активов
Минюст Украины анонсировал массовую конфискацию связанных с РФ активов
20 июня 2022 г. 19:55
Зеленский: Войну против Украины уже почувствовали миллионы африканских семей
Зеленский: Войну против Украины уже почувствовали миллионы африканских семей
20 июня 2022 г. 18:54
В Германии заявили о конфискации квартир российского депутата
В Германии заявили о конфискации квартир российского депутата
20 июня 2022 г. 17:31
В Великобритании начнется крупнейшая за 30 лет забастовка на железных дорогах
В Великобритании начнется крупнейшая за 30 лет забастовка на железных дорогах
20 июня 2022 г. 16:35
Борису Джонсону провели операцию в больнице
Борису Джонсону провели операцию в больнице
20 июня 2022 г. 16:19
Из-под стражи в Афганистане освобождены пятеро британцев
Из-под стражи в Афганистане освобождены пятеро британцев
20 июня 2022 г. 16:16
Эстония введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами
Эстония введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами
20 июня 2022 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi