ЕС выделил 2,12 млрд евро для повсеместной поддержки сирийцев

ЕС выделил 2,12 млрд евро для поддержки сирийцев в Сирии и за рубежом. Как передает Report, об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

ЕС выделил 2,12 млрд евро для поддержки сирийцев в Сирии и за рубежом.



Как передает Report, об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

Согласно данным ведомства, Евросоюз выделил 2,12 млрд евро в рамках 8-й конференции доноров помощи Сирии, которые рассчитаны на 2024 и 2025 годы.

"Восьмая брюссельская конференция "Поддерживая будущее Сирии и региона" началась в Брюсселе. ЕС выделил на ней 2,12 млрд. евро на 2024 и 2025 годы. Эти деньги предназначены для сирийцев в Сирии, а также [для беженцев] в Турции, Иордании, Ливане и Ираке", - сообщили в службе.