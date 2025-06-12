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ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на российские и белорусские сельхозтовары и удобрения

ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на российские и белорусские сельхозтовары и удобрения ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на российские и белорусские сельхозтовары и удобрения
Другие страны
12 июня 2025 г. 15:06
ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на российские и белорусские сельхозтовары и удобрения

Совет ЕС принял в четверг постановление, которое вводит новые тарифы на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию и некоторые удобрения из России и Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщается в опубликованном коммюнике совета.

"Девиз польского председательства: "Безопасность, Европа!" - и эти меры повышают нашу экономическую безопасность за счет снижения зависимости от России. Мы еще больше сокращаем экспортные доходы России", - заявил ответственный за торговлю заместитель государственного секретаря министерства экономического развития и технологий председательствующей в Совете ЕС Польши Михал Барановский.

Объявлено, что новый регламент вступит в силу 1 июля 2025 года. После вступления закона в силу тарифы ЕС будут применяться ко всей сель‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌скохозяйственной продукции из России и Беларуси, поскольку другие сельскохозяйственные товары уже облагаются таможенными пошлинами.

В коммюнике отмечается, что "внедрение этих тарифов будет тщательно контролироваться, чтобы гарантировать защиту отрасли удобрений и фермеров ЕС".

"Повышение тарифов на удобрения будет происходить постепенно, в течение переходного периода в три года", - говорится в документе.

В Брюсселе рассчитывают, что, помимо санкционной функции, новые пошлины помогут снизить зависимость ЕС от России и Беларуси и стимулируют диверсификацию и внутреннее производство.

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Версия на английском языке EU adopts new tariffs on Russian and Belarusian agricultural goods and fertilisers
Версия на азербайджанском языке Aİ Şurası Rusiya və Belarusdan gələn kənd təsərrüfatı məhsullarına yeni tariflər tətbiq edib

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