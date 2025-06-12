ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на российские и белорусские сельхозтовары и удобрения

ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на российские и белорусские сельхозтовары и удобрения

Совет ЕС принял в четверг постановление, которое вводит новые тарифы на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию и некоторые удобрения из России и Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщается в опубликованном коммюнике совета.

"Девиз польского председательства: "Безопасность, Европа!" - и эти меры повышают нашу экономическую безопасность за счет снижения зависимости от России. Мы еще больше сокращаем экспортные доходы России", - заявил ответственный за торговлю заместитель государственного секретаря министерства экономического развития и технологий председательствующей в Совете ЕС Польши Михал Барановский.

Объявлено, что новый регламент вступит в силу 1 июля 2025 года. После вступления закона в силу тарифы ЕС будут применяться ко всей сель‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌скохозяйственной продукции из России и Беларуси, поскольку другие сельскохозяйственные товары уже облагаются таможенными пошлинами.

В коммюнике отмечается, что "внедрение этих тарифов будет тщательно контролироваться, чтобы гарантировать защиту отрасли удобрений и фермеров ЕС".

"Повышение тарифов на удобрения будет происходить постепенно, в течение переходного периода в три года", - говорится в документе.

В Брюсселе рассчитывают, что, помимо санкционной функции, новые пошлины помогут снизить зависимость ЕС от России и Беларуси и стимулируют диверсификацию и внутреннее производство.