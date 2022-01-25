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ЕС вводит индивидуальный подход к свободе передвижения во время пандемии

ЕС вводит индивидуальный подход к свободе передвижения во время пандемии Европейский союз (ЕС) вводит новый подход к свободе передвижения во время пандемии COVID-19: права путешественников будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они живут.
Другие страны
25 января 2022 г. 15:36
ЕС вводит индивидуальный подход к свободе передвижения во время пандемии

Европейский союз (ЕС) вводит новый подход к свободе передвижения во время пандемии COVID-19: права путешественников будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они живут.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Согласно новой рекомендации, меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне. Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID, должен быть ключевым определяющим фактором", - cказано в сообщении.

Новый подход будет применяться к передвижению людей по территории ЕС и к поездкам граждан за его пределы и обратно. Рекомендация странам - членам союза вступит в силу 1 февраля 2022 года, в тот же день, что и подзаконный акт, вносящий поправки в положение о цифровых сертификатах COVID-19.

Лица, не имеющие цифрового сертификата ЕС на COVID, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или не позднее, чем через 24 часа после прибытия.

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Версия на английском языке EU introduces individual approach to free movement during pandemic

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