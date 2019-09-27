ЕС ввел санкции против сотрудников сил безопасности и разведки Венесуэлы

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Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении семи сотрудников сил безопасности и разведки Венесуэлы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Совет распространил действие ограничительных мер на семерых сотрудников венесуэльских сил безопасности и разведки. Эти меры включают запрет на поездки и замораживание активов. Перечисленные лица причастны к пыткам и другим серьезным нарушениям прав человека. Четверо из них связаны со смертью капитана Рафаэля Акосты Аревало", - говорится в заявлении Совета ЕС.